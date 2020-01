Le Real Madrid surveille Victor Osimhen, Gabriel et Boubakary Soumaré (Lille)

L'intérêt - a priori réciproque - du Real Madrid pour Kylian Mbappé n'est un mystère pour personne. Mais les Merengue auraient également d'autres éléments du championnat de France en ligne de mire. Et bien que ceux-ci n'aient ni le palmarès, ni la notoriété du Parisien, ils ont peu ou prou le même âge que lui et jouent tous dans le même club : Lille. C'est en effet vers le Nord que les yeux des recruteurs madrilènes seraient tournés, d'après les informations révélées par Marca ce vendredi.

Trois jeunes Dogues figureraient sur leur short-list. L'un d'entre eux n'est autre que Victor Osimhen. Arrivé l'été dernier en provenance de Charleroi, l'attaquant nigérian (13 buts toutes compétitions confondues) est l'une des grosses révélations de la phase aller en Ligue 1. Il est déjà ardemment courtisé par plusieurs écuries européennes et le LOSC aura assurément du mal à le conserver une saison de plus.

Le Real pense aussi à Soumaré et Gabriel

Marca ajoute cependant que le premier Lillois à avoir tapé dans l’œil de la Casa Blanca serait Boubakary Soumaré. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le club du président Gérard Lopez, l'international Espoirs français a peu à peu séduit Christophe Galtier, au point d'être désormais considéré comme un joueur-clé du onze de départ.

Très attentif à l'évolution du milieu de 20 ans, le Real le serait aussi concernant Gabriel. Le défenseur central gauche s'est installé en charnière aux côtés de José Fonte et a enchaîné bon nombre de prestations convaincantes jusqu'à présent, au point d'avoir attiré l'attention de la Juventus Turin. Recruté en janvier 2017 contre un chèque de trois millions d'euros, le Brésilien pourrait donc être prochainement vendu à un prix beaucoup plus important. Et ça, les dirigeants nordistes ne sauraient s'en plaindre.