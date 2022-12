Le Real Madrid prêt à sortir le chéquier pour Jude Bellingham

Son aventure au Qatar a pris fin samedi, mais sa carrière elle, ne fait que commencer. Eliminé après la défaite de l'Angleterre face à la France en quart de finale du Mondial (2-1), Jude Bellingham a dit adieu à sa première Coupe du Monde, même s'il estimait que "la meilleure équipe sur le terrain s'était inclinée" ce soir-là. Auteur d'un football plein de promesse depuis le début de sa carrière à Birmingham, le milieu de terrain a confirmé tout son potentiel cet hiver, et cette fois-ci, le monde entier a réalisé à qui il avait affaire.

A seulement 19 ans, Jude Bellingham s'est avéré être un cadre de l'Angleterre. A la fois techniquement, ce à quoi on s'attendait en quelque sorte avant le début du tournoi, mais aussi et surtout en terme de leadership. Le capitaine du Borussia Dortmund a haussé le ton quand il le fallait, et ce malgré son jeune âge et l'expérience de ses coéquipiers.

Le Real Madrid à fond sur le joueur

Des qualités qui font de lui un des milieux de terrain les plus courtisés de la planète foot actuellement. Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, disait lui-même que "tout le monde veut Bellingham" il y a quelques jours à peine. Et dans cette course au diamant, c'est bien le Real Madrid qui pourrait remporter le gros lot. Si le père du joueur militerait pour un transfert vers Liverpool l'été prochain, les Merengue envisagent de proposer 100 millions d'euros + 30 millions de bonus à Dortmund pour l'Anglais selon Defensa Central. Une somme qui pourrait faire réfléchir le club allemand, même si le joueur ne manquera probablement pas d'offres cet été, et devrait finalement être le seul à prendre sa décision.