Le Real Madrid prêt à casser sa tirelire pour Raheem Sterling ?

Avec la suspension de Manchester City en Ligue des Champions pour les deux prochaines années, les grands clubs européens commencent à avancer leurs pions dans le but de recruter les meilleurs joueurs des Eastlands. Ça serait le cas du Real Madrid. À en croire The Sun, les responsables merengue auraient fait de Raheem Sterling leur priorité de recrutement pour l’été prochain. Ils seraient même disposés à se rapprocher du record en matière de transferts afin de mettre la main sur l’international anglais de 25 ans.

Real Madrid to launch all-out assault to get Raheem Sterling | @MartinLiptonhttps://t.co/ea32mWeAIR — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 16, 2020

Sterling aussi cher que Neymar ?

Le Real Madrid n’a jamais payé plus de 100M€ pour un joueur, ou alors en dépassant cette somme de très peu comme ce fut le cas pour Gareth Bale. Afin de concrétiser la piste menant à Sterling, les Espagnols proposerait 180M£, ce qui équivaut à 216M€. Ce ne serait pas loin des 222M€ déboursés par le PSG pour Neymar en 2017. Avec une telle proposition, ils espèrent donc convaincre à la fois City et le joueur d’accepter le deal. À noter que ce dernier a encore trois ans de contrat du côté de l’Etihad Stadium. Ces conditions salariales sont plus qu’avantageuses dans le Nord-Ouest d’Angleterre puisqu’il émarge à 360000€ par semaine. Et des négociations avaient même commencé en vue d’une revalorisation de son contrat.