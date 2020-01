Le Real Madrid ne voudrait pas renforcer Valence avec Dani Ceballos (Arsenal)

Dani Ceballos ne joue plus beaucoup à Arsenal depuis l'arrivée du nouveau manager Mikel Arteta et aurait demandé à son club du Real Madrid de casser son prêt chez les Gunners cet hiver. L'international espagnol ambitionnerait ainsi de rejoindre un club enclin à lui offrir du temps de jeu afin d'accrocher un strapontin pour l'Euro 2020 avec l'Espagne selon les médias ibériques.



Marca rapporte que le FC Valence serait disposé à accueillir le milieu de terrain, mais le Real Madrid s'y opposerait. Le club merengue ne voudrait pas renforcer un concurrent en Liga et en Ligue des Champions. En revanche, les dirigeants merengue n'auraient rien contre un prêt au Betis Séville, ancien club de Ceballos. Pour rappel, le milieu de terrain avait été prêté sans option d'achat par le Real à Arsenal l'été dernier.