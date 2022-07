Le Real Madrid fixe le prix de Borja Mayoral

Le joueur de 25 ans, sous contrat au Santiago Bernabeu jusqu'à l'été 2023, souhaite rester mais Madrid est heureux de le laisser partir. Borja Mayoral, cependant, voit une occasion d'affirmer sa place à Madrid après le départ de Luka Jovic pour la Serie A. Il y a une place libre pour servir de doublure à Karim Benzema en tant qu'avant-centre et il pense qu'il peut la remplir.

Un spécialiste des prêts

Mais Madrid n'envisage pas actuellement d'offrir un renouvellement à l'attaquant et il y a plusieurs parties intéressées, dont Getafe et Celta. En Italie, Monza et Bologne sont sur les rangs. Mayoral a percé dans l'équipe première de Madrid en 2015, mais a été presque perpétuellement en prêt depuis - il a connu des passages à Wolfsburg, Levante, Rome et Getafe. Il a joué 33 matchs pour Madrid, contribuant à sept buts et quatre passes décisives.