Le Real Madrid et l'Atlético en alerte pour Agüero

Manchester City va certainement avoir du mal à retenir ses joueurs l'été prochain après l'annonce de son exclusion de toute compétition européenne pour deux ans par l'UEFA. Selon AS, ce sera le cas pour Sergio Agüero, dont le bail du côté de l'Etihad Stadium expire en juin 2021 et comme l'Argentin aura 32 ans en juin prochain, 'El 'Kun ne devrait pas coûter cher. C'est le calcul qu'auraient fait le Real Madrid et son voisin de l'Atlético d'après la presse madrilène. Meilleur buteur de l'histoire de Manchester City, Sergio Agüero avait rejoint les Sky Blues depuis l'Atlético Madrid en 2011. Un retour au bercail ne serait donc pas à exclure...