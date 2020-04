Le Real Madrid cadenasse Raphaël Varane

Raphaël Varane est joueur du Real Madrid depuis 2011. Et, aujourd’hui, il n’y aurait aucune chance pour que cela change dans un futur proche. Selon le site espagnol Defensa Central, les Merengue sont déterminés à conserver leur champion du monde dans leurs rangs. Ce dernier fait partie des tauliers autour desquels on compte rebâtir l’équipe à partir de la prochaine intersaison. S’il y a une proposition pour ses services, indépendamment du montant formulé, elle sera repoussée. Pour rappel, le contrat actuel du natif de Lille à Bernabeu expire en 2022.

Parmi les clubs qui étaient suspectés pour passer à l’offensive afin d’enrôler l’ancien lensois, il y a Manchester City. Du côté de l’Etihad Stadium, on cherche actuellement un remplaçant de qualité à Nicolas Otamendi, voire à John Stones. Et Pep Guardiola ferait partie des grands admirateurs de l’arrière central français du Real. Le coach catalan rêverait de l’associer à son compatriote Aymeric Laporte. Mais, entre vouloir et pouvoir, il y a parfois une énorme différence, y compris pour un club aussi puissant que City.