Le Real Madrid aurait refusé Mauro Icardi (PSG) à cause de son entourage

Mais pourquoi le transfert ne s'est finalement pas fait ? Selon les indiscrétions du quotidien madrilène, c'est l'entourage du joueur de l'Albiceleteste qui a effrayé les dirigeants merengue, lesquels craignaient une trop forte ingérence de Wanda Nara, femme et agent du natif de Rosario, Marca ajoute que le fort caractère de l'attaquant a également joué en sa défaveur chez les décideurs merengue.Pour rappel, Icardi cartonne avec pas moins de 10 réalisations en 11 rencontres cette saison à Paris, au point d'attirer l'attention d'une vieille admiratrice : la Juventus Turin. Selon le quotidien transalpin Quotidiano Sportivo, Fabio Paratici, le directeur sportif des Bianconeri, aurait bien l'intention de s'offrir Icardi et ce, dès cet été. L'Inter Milan devrait de son côté se tourner vers d'autres cibles, on parle notamment de plus en plus d'un certain Olivier Giroud.