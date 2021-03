Le Real ferme la porte à un retour de Ronaldo

Non, Cristiano Ronaldo ne fera pas de deuxième séjour à Santiago Bernabeu. Cette possibilité, évoquée après l’élimination de la Juventus en Ligue des Champions, vient d’être totalement écartée par la direction madrilène. Selon le média Cuatro, les responsables castillans n’ont ni l’envie, ni les moyens de récupérer leur ancienne vedette durant le prochain mercato. La source précise aussi que seul le PSG et Manchester United ont actuellement un œil sur CR7.

Le Real a d’autres plans pour son attaque

Plutôt que de faire venir Ronaldo, le Real a un autre objectif. Ou un double objectif plus précisément. C’est celui d’enrôler Kylian Mbappé et Erling Haaland. Soucieux de renouveler leur secteur offensif, les Merengue espèrent mettre la main sur ce duo de jeunes et prolifiques attaquants. Florentino Pérez, le président, est disposé à faire de gros efforts pour faire aboutir ces deux dossiers. En enrôlant à la fois la pépite du PSG et le prodige de Dortmund, le Real afficherait ses ambitions pour le futur, tout en envoyant un sacré message à toute la concurrence.