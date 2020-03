Le Real disposé à libérer Bale gratuitement

Le Real Madrid ne veut plus conserver Gareth Bale dans son effectif. Après avoir tenté à de maintes reprises de le vendre, et en particulier du côté de la Chine, la direction des Los Blancos serait désormais prête à s’en séparer gratuitement. C’est ce que révèle le site du quotidien Marca ce mardi.

Le salaire de Bale commence à poser problème

Cette décision est due au fait que les responsables merengue ne veulent plus payer le mirobolant salaire de l’international gallois. Ce dernier touche 15M€ par an et ses performances récentes ne sont pas vraiment en adéquation avec sa rémunération, vu qu’il n’a marqué que 3 buts et offert 2 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. Après sept ans passés au club, il y a donc de fortes chances pour que le gaucher de 30 ans s’en aille sous d’autres cieux l’été prochain.