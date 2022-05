Le PSG vise Frenkie De Jong

Le PSG, champion de Ligue 1, est prêt pour un été de transferts mouvementé après avoir confirmé la prolongation du contrat de son joueur vedette Kylan Mbappé, malgré l'intérêt du Real Madrid. Paris n'a jamais réussi à remporter la Ligue des Champions et les Parisiens vont faire un investissement substantiel pour soutenir leur quête.

Le Barça gourmand pour De Jong

Selon certains médias en France, couverts par Diario Sport, le PSG pourrait relancer son intérêt pour de Jong, après avoir échoué à le faire signer à l'Ajax en 2019. Le FC Barcelone a obtenu un transfert pour l'international néerlandais, avant le PSG, mais le joueur de 25 ans est pressenti pour un départ du Camp Nou, alors que Xavi cherche à réunir des fonds de transfert cet été. Manchester United suit également la situation, après l'arrivée à Old Trafford d'Erik ten Hag, l'ancien entraîneur de l'Ajax et de De Jong, mais le FC Barcelone pourrait demander entre 65 et 80 millions d'euros pour le joueur.