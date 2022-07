Le PSG officialise le départ de Mauricio Pochettino

Ce n'était plus un secret pour personne; c'est désormais officiel : Mauricio Pochettino n'est plus l'entraîneur du PSG. C'est un via un communiqué laconique que le club de la Capitale a annoncé la fin de mission du désormais ex-coach parisien.

Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino.



Le Club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2022