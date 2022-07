Le PSG officialise l'arrivée de Mukiele !

Le PSG vient d’accueillir une nouvelle recrue. Ce mardi, le club francilien a officialisé la venue de Nordi Mukiele. Le latéral droit arrive en provenance du RB Leipzig. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué, mais il devrait tourner autour de 16M€ (dont 12M€ de bonus) d’après plusieurs sources concordantes.

Une troisième recrue pour le PSG

Mukiele (24 ans) paraphe un deal de cinq ans avec les vice-champions de France. Il est le troisième renfort estival du club de la capitale après Vitinha et Hugo Ekitike. Après avoir signé son contrat, Mukiele a exprimé sa satisfaction à l’idée de rejoindre le prestigieux club français. « Je suis un homme heureux. Je me sens très bien. Et forcément je suis très content d’être ici aujourd’hui, a-t-il confié à PSG TV. J’ai grandi en région parisienne, à Montreuil plus précisément, donc jouer pour Paris c’est une très grande fierté pour moi. »

Mukiele, un défenseur qui offre plusieurs options

Mukiele avait effectué deux saisons à Montpellier, avant de s’exiler en Bundesliga. Dans l’élite allemande, il a cumulé 100 matches, s’imposant comme l’un des tous meilleurs latéraux droits de ce championnat. A Paris, il devrait être mis en concurrence avec Achraf Hakimi, à moins qu’il ne soit utilisé comme arrière central dans une défense à trois.

Questionné sur sa position préférentielle, l’international tricolore (1 cape) a répondu : « « Si je peux aider dans l’axe et en piston je le ferais avec grand plaisir puisque j'aime jouer aux deux postes. Tant que je suis sur le terrain, que je prends du plaisir et que je suis là pour aider mes coéquipiers, c’est tout ce qui compte. »

Communiqué du PSG

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Nordi Mukiele pour les cinq prochaines saisons. Le défenseur français est lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2027.

Nordi Mukiele a débuté sa formation au Paris FC avant de rejoindre, à 16 ans, le Stade Lavallois, équipe évoluant alors en Ligue 2. L’international français a disputé son premier match officiel avec l’équipe première en novembre 2014, face à l’AJ Auxerre, et a signé son premier contrat professionnel quelques mois plus tard.

Le natif de Montreuil s’est engagé avec le Montpellier HSC début 2017. Après 50 rencontres de Ligue 1 sous le maillot héraultais, il a ensuite été transféré au RB Leipzig lors de l’été 2018. Le défenseur polyvalent, capable d’évoluer sur le côté droit et dans l’axe, a effectué 146 matches avec le club allemand (10 buts, 11 passes décisives) et a remporté la Coupe d’Allemagne, en mai dernier.

Nordi Mukiele a fait ses premiers pas en sélections nationales avec les U18 puis a successivement intégré les équipes U19, U20 et Espoirs. Le 7 septembre dernier, il a connu sa première apparition avec les Bleus de Didier Deschamps face à la Finlande, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022.