Le PSG officialise l'arrivée d'Alessandro Florenzi

Comme attendu depuis quelques jours, l'arrivée d"Alessandro Florenzi au PSG est désormais officielle. « Je suis particulièrement fier et heureux de devenir un joueur du Paris Saint-Germain, a déclaré l'international italien. C’est un des clubs majeurs en Europe aujourd’hui comme l’a encore confirmé son parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions, le mois dernier, a souligné Alessandro Florenzi après la signature de son contrat. J’aurai à cœur de donner mon maximum pour le Paris Saint-Germain et pour ses supporters. Nous avons des défis extraordinaires qui nous attendent cette saison. Ce sera un plaisir et un honneur de les relever aux côtés de mes nouveaux coéquipiers, qui font partie des meilleurs joueurs du monde. »

Communiqué du PSG

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d’Alessandro Florenzi.

Arrivé en provenance de l’AS Rome, le latéral droit italien est prêté au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2021. Ce prêt est assorti d’une option d’achat. Âgé de 29 ans, le natif de Rome a été formé dans la capitale italienne, où il est passé professionnel en 2011. Sous le maillot de l’AS Rome, dont il deviendra capitaine en 2019, le défenseur a disputé 280 rencontres, toutes compétitions confondues, inscrivant 28 buts et délivrant 32 passes décisives. Depuis 2014, il a pris part à 33 matches de Ligue des champions.

Dans la lignée de sa solide carrière en club, Alessandro Florenzi s’est imposé comme un cadre de l’équipe d’Italie (36 sélections, 2 buts).