Le PSG lorgne aussi Achraf Hakimi

La liste des courtisans du défenseur marocain Achraf Hakimi s’allonge. Le talentueux latéral est sollicité par de nombreux grands clubs européens et le PSG en ferait partie selon ce que révèle ce vendredi le quotidien espagnol AS. Les champions de France ne sont pas les plus avancés sur ce dossier, mais ils restent en embuscade et prêts à avancer leurs pions à tout moment pour le natif de Madrid.

Hakimi évolue depuis deux saisons au Borussia Dortmund, mais il appartient encore au Real. Et la tendance pour lui reste à un retour dans la capitale espagnole. Les responsables franciliens auront donc fort à faire s’ils veulent concrétiser cette piste et il est certain qu’un gros investissement financier sera nécessaire dans cette optique. 60M€, ça serait la valeur marchande actuelle de l’arrière du BVB. A noter que Chelsea et la Juventus ont également des vues sur ce dernier.