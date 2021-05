Le PSG intéressé par Mohamed Salah ?

Mohamed Salah sera-t-il le nouveau gros coup du Paris Saint-Germain ? Au lendemain de l'élimination du club de la capitale française en demi-finale de la Ligue des Champions, de nombreuses informations sur l'intersaison parisienne sortent ce mercredi. L'une d'elles est l'intérêt du PSG pour l'attaquant égyptien de Liverpool. En effet, d'après Le Parisien, qui confirme une information de Téléfoot, les dirigeants du PSG penseraient à Salah pour cet été. D'autant plus, que Kylian Mbappé, sous contrat jusqu'en 2022, n'est pas encore sûr de rester. Du moins, la réflexion du Français n'est pas arrêtée et le numéro 11 des Reds, qui dispose d'un profil assez similaire, pourrait être son remplaçant idéal dans l'effectif de Mauricio Pochettino. Surtout qu'après quatre ans sur les bords de la Mersey, l'Egyptien ne serait pas contre un départ d'un club loin d'être qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Une offre d'environ 80 millions d'euros pourrait suffire pour s'offrir Salah, sous contrat jusqu'en 2023 avec Liverpool.

Salah flou sur son avenir, Aurier pisté



« Personne ne me parle à propos de ça (une prolongation, ndlr), donc je ne peux pas vraiment en dire beaucoup à ce sujet. Personne à l'intérieur du club ne me parle à propos de quoi que ce soit, alors, je ne sais pas », confiait d'ailleurs récemment celui qui a marqué 29 buts en 46 matchs cette saison, sur Sky Sports. Cependant, ce dossier devrait donc être lié à l'avenir de Mbappé, dont le départ n'est pas acté. Par ailleurs, en quête d'un latéral droit titulaire, le PSG penserait à faire revenir... Serge Aurier, parti à Tottenham en 2017. Alors qu'Alessandro Florenzi ne devrait pas être conservé et donc retourner à l'AS Rome, l'Ivoirien intéresse les dirigeants parisiens, surtout que l'avenir de Colin Dagba n'est pas encore décidé. Estimé à environ 10 millions d'euros, Aurier plairait également à l'AC Milan et à l'Atlético de Madrid. Une chose est sûre l'intersaison parisienne risque d'être mouvementée.