Le PSG fonce sur une star de l’Atlético Madrid

Le PSG fonce sur l'arrière droit de l'Atlético Madrid Kieran Trippier. L'Anglais réussit une saison impressionnante au sein du club madrilène et cela n'est pas passé inaperçu parmi certains des meilleurs clubs du football européen selon les médias ibériques. Le journal sportif espagnol AS affirme ainsi que Mauricio Pochettino veut faire du défenseur des Matelassiers un joueur du PSG dès cet été, même si ce ne sera pas facile, car Paris a de la concurrence. En effet et toujours selon la même source, Manchester United surveille de près Trippier.

De la concurrence pour le PSG

L'arrière latéral a un contrat avec les pensionnaires du Wanda Metropolitano qui court jusqu'au 30 juin 2022, ce qui signifie qu'il lui reste un an sur son bail actuel. L'Atlético devra s'asseoir avec lui pour renouveler son contrat ou il pourrait partir gratuitement la saison prochaine. Le joueur de 30 ans est l'un des éléments de prédilection de Diego Simeone depuis son arrivée la saison dernière dans le but de remplacer Juanfran. The Athletic estime néanmoins que la préférence de Trippier serait de ramener sa famille en Angleterre en cas de départ.