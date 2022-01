Le PSG étudie un échange pour Ndombélé

Le PSG pense toujours enrôler Tanguy Ndombélé. Même si Mauricio Pochettino n’a rien voulu dire à ce sujet dimanche, l’intérêt envers le Français reste intact. Les pourparlers continuent et à en croire le Daily Mail un échange serait aujourd’hui envisagé. Contre les services de l’ancien Lyonnais, les responsables franciliens sont enclins à proposer ceux de leur milieu de terrain Georginio Wijnaldum.

Une solution qui arrange tout le monde

Ce potentiel troc arrangerait Paris à plus d’un titre. Le club de la capitale n’aurait d’abord pas à payer une indemnité de transfert pour sa cible et cela lui permettrait aussi de maintenir sa masse salariale en l’état. Ensuite, les Franciliens s’éviteraient aussi de l’embouteillage dans l’entrejeu vu qu’ils sont très outillés dans ce secteur. Il se dit que le Néerlandais serait prêt à accepter cette solution. Ce dernier serait résigné quant au fait que le championnat français n’est pas fait pour lui et il est donc prêt à retourner en Angleterre.