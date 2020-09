Le PSG enrôle définitivement Sergio Rico (Officiel)

Comme annoncé samedi, l'histoire entre le PSG et Sergio Rico va continuer. Au bout de sa période de prêt chez les champions de France, le dernier rempart espagnol a été transféré définitivement en provenance du FC Séville. L'officialisation est intervenue samedi en début d'après-midi. Le coût de l'opération est de 6 millions d'euros et la durée de contrat du joueur est de quatre ans. Les dirigeants franciliens et leur entraineur Thomas Tuchel ont donc maintenu leur confiance à cet élément pour être la doublure de Keylor Navas. Le duo cherchera à poursuivre sa bonne collaboration.

Une mauvaise nouvelle pour Areola

Âgé de 27 ans, Rico n’est apparu qu’à 10 reprises dans la cage du PSG. Cela étant, il a été globalement satisfaisant, comme lors de la demi-finale de Ligue des Champions contre Leipzig (3-0). Alors que Navas était blessé, il a parfaitement assuré l’intérim, gardant notamment ses filets inviolés. International espagnol à une reprise, Rico va donc poursuivre son séjour du côté du Parc et le fait qu'il ait été conservé signifie certainement qu’il n’y aura pas de place pour Alphonse Areola dans l’effectif parisien. Ce dernier est pressenti pour rebondir à Rennes.