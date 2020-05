Le PSG devrait conserver Mauro Icardi

Mauro Icardi devrait bien faire une deuxième saison à Paris. Prêté par l’Inter Milan jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant argentin était longtemps pressenti pour retourner en Lombardie. Mais, la tendance a depuis évolué. Les discussions entre les deux clubs ont été positives et elles sont sur le point d’aboutir à un accord, si l’on se fie à ce que rapporte le site ESPN ce mardi. Le joueur aurait aussi donné son aval pour poursuivre son aventure chez les champions de France.

Le clan Icardi totalement satisfait

L’option d’achat de l’international albiceleste s’élevait à 70M€. Un prix que les responsables parisiens ont jugé trop élevé. Ils se sont alors rapprochés de leurs homologues lombards pour essayer de réduire ce montant. Une initiative qui a porté ses fruits. L’Inter serait d’accord pour céder son joueur contre une somme comprise entre 55 et 60M€, selon les bonus.

Icardi (27 ans) devrait s’engager pour une durée de quatre ans avec les champions de France. Un bail qui pèserait 10M€ par an. Des émoluments importants, et qui sont à la hauteur de ceux que perçoit actuellement Edinson Cavani, l’un de ses concurrents du côté de Parc. Wanda Nara, l’agent et épouse du joueur, a manifestement fait du bon travail. Et elle s’en est d’ailleurs orgueilleusement félicitée ces dernières heures à travers des publications sur les réseaux sociaux. Reste à savoir désormais quel sera l’avenir de Cavani. L’Uruguayen sera en fin de contrat en juin prochain, et il n’a jamais semblé aussi proche d’un départ.