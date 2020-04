Le PSG courtise un latéral du Real Madrid

Actuellement prêté au FC Séville par le Real Madrid, Sergio Reguilón intéresse le Paris Saint-Germain selon Marca et RMC. Le PSG devrait perdre Layvin Kurzawa, libre en fin de saison. Et Reguilón, qui a mené une campagne remarquable avec Séville, serait en tête de liste des renforts potentiels du club parisien, avec l'ancien latéral madrilène Theo Hernandez (actuellement à l'AC Milan) et le défenseur brésilien de Porto, Alex Telles.

Le jeune défenseur espagnol est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2023. Séville étudie la possibilité de prolonger son séjour au stade Sanchez Pizjuan pour une année supplémentaire. Mais rien n'a encore été décidé concernant le futur du défenseur de 23 ans.

Le joueur apprécie Séville

De son côté, Reguilón a toujours soutenu qu'il était très heureux dans la capitale andalouse et a récemment déclaré son «amour» pour ses coéquipiers, les gens et la ville. "Je sais ce que pense Monchi (directeur sportif de Séville); il m'aime beaucoup. J'aime aussi mes coéquipiers, les gens, Séville et la ville. Mais à la fin de la saison, je dois retourner à Madrid et nous verrons ce qui se passera''. Le feuilleton ne fait donc que commencer...