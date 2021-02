David Alaba n’est pas le seul grand joueur en fin de contrat que le PSG souhaiterait enrôler au terme de la saison en cours. À en croire les révélations faites ce vendredi par El Mundo Deportivo, les responsables des champions de France lorgneraient Georginio Wijnaldum, l’excellent milieu de terrain de Liverpool. Mais, sur ce dossier, ils doivent faire face à une forte concurrence.

Le Barça et l’Inter aussi dans le coup

L’international batave (70 sélections) est particulièrement apprécié par les grands clubs du continent, en raison de ses qualités mais aussi pour son vécu. Il compte notamment deux participations aux finales de la Ligue des Champions. Le Barça l’avait convoité l’été dernier et reste toujours dans le coup pour le faire signer. Par ailleurs, l’Inter Milan serait intéressé par son profil. Il y a donc du monde sur le Hollandais et c’est l’écurie qui se montrera la plus persuasive dans les négociations directes avec ses représentants qui remportera la mise. A moins bien sûr que le joueur ne se décide de continuer avec les Reds, mais ce n’est clairement pas la tendance actuellement.