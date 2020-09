Le sourire en coin de Thomas Tuchel ne laissait guère de place au doute. "Optimiste" pour le transfert de Florenzi, selon ses dires, après le match de rentrée à Lens, le technicien allemand a vu son souhait exaucé. Le Paris Saint-Germain a officialisé l'arrivée de l'international italien ce vendredi soir.

« Je suis particulièrement fier et heureux de devenir un joueur du Paris Saint-Germain, s'est enthousiasmé l'international italien. C’est un des clubs majeurs en Europe aujourd’hui comme l’a encore confirmé son parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions, le mois dernier. J’aurai à cœur de donner mon maximum pour le Paris Saint-Germain et pour ses supporters. Nous avons des défis extraordinaires qui nous attendent cette saison. Ce sera un plaisir et un honneur de les relever aux côtés de mes nouveaux coéquipiers, qui font partie des meilleurs joueurs du monde. »

Alessandro Florenzi, 29 ans, est prêté un an avec option d'achat par l'AS Roma. Il restait sur une expérience très contrastée à Valence, là aussi en prêt. Ce dossier a été bouclé très rapidement par Leonardo. Il traduit la volonté du directeur sportif de passer la vitesse supérieure sur le marché des transferts, à moins d'un mois de la fin du mercato.

Le PSG s'offre un couteau suisse

"Il faudra se montrer créatif", avait lancé le dirigeant sur Canal +. Avec ce renfort à moindre coup, le Paris Saint-Germain met la main sur un joueur expérimenté, apte à intégrer la base de joueurs fiables si chère à Thomas Tuchel. Milieu de terrain de formation, Alessandro Florenzi a souvent évolué au poste de défenseur latéral droit à la Roma, le club qui l'a formé et révélé au plus haut niveau. C'est un joueur polyvalent à la technique sûre qui peut s'appuyer sur de très bonnes qualités de contre-attaquant (précision dans les centres, frappes, gros volume de jeu). Beaucoup plus inégal sur le plan défensif, le Giallorosso présente un profil idéal pour jouer les pistons dans un système à 5 défenseurs. Quelle que soit son utilisation, il remplacera numériquement dans l'effectif Thomas Meunier, parti au Borussia Dortmund après avoir terminé son bail à Paris.