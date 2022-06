Le PSG accélère sur le dossier Seko Fofana

Les grandes manœuvres ont commencé au PSG. Même si Luis Campos n’est pas encore officiellement arrivé au club et qu’il n’y a toujours pas eu de changement au niveau de la barre technique, on travaille discrètement en coulisses pour améliorer l’effectif en vue de la saison prochaine. Et le dossier le plus chaud actuellement concerne un joueur du RC Lens.

Le PSG doit débourser 20M€

Si l’on en croit une information du Parisien, les responsables franciliens cherchent à attirer Seko Fofana dans leur effectif. A leurs yeux, le milieu franco-ivoirien est à même d’offrir des solutions intéressantes dans l’entrejeu, un secteur où il y a eu très peu de satisfactions durant la campagne écoulée. Le joueur de 27 ans, et qui est natif de Paris, présente plusieurs atouts, dont celui de se montrer aussi efficace offensivement. Il a été auteur de 10 buts, toutes compétitions confondues en 2021/2022. Un rendement qui lui a notamment valu le titre du meilleur joueur africain du championnat.

Fofana est désireux de prendre la direction de la capitale. Cependant, il n’est pas le seul décideur vu qu’il est toujours sous contrat avec les Sang et Or. Les responsables artésiens demandent au moins 20M€ pour ses services. Un montant relativement correct, même s’il constituerait la vente la plus chère de l’histoire du club. Le record actuel est détenu par Loïc Baldé, cédé à Rennes l’été dernier pour 17M€.