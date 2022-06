Le PSG n’a pas encore signé de renfort en cette période d’intersaison, mais cela ne saurait tarder. Les décideurs franciliens et en particulier leur nouveau conseiller sportif, Luis Campos, travaillent sur plusieurs pistes. L’une d’elles mènerait à un excellent joueur du championnat français, en l’occurrence Seko Fofana.

Le PSG devra payer entre 30 et 40M€



Fofana (27 ans) s’est fait remarquer la saison dernière sous la tunique du RC Lens. Il a marqué 10 buts et délivré 2 passes décisives, jouant un rôle clé dans la bonne saison des Artésiens. Des performances qui ont donc tapé dans l’œil des Parisiens.



Une approche a été faite pour évaluer la faisabilité d’un transfert, d’après ce que révèle L’Equipe. Des discussions sont actuellement en cours entre les deux parties. Mais on est encore loin d’un accord. Les Sang et Or ne cèderont pas aussi facilement celui qui est considéré comme leur joueur le plus « bankable ». Ils espèrent une somme comprise entre 30 et 40M€ en échange des services du Franco-Ivoirien. Une somme qui n’est logiquement pas de nature à freiner le PSG si la cible est vraiment désirée par le staff.