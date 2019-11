Le PSG à la lutte pour Jadon Sancho ?

Selon le Sunday Express, le Paris Saint-Germain serait à la lutte pour recruter l’ailier international anglais Jadon Sancho (19 ans, Borussia Dortmund), dont le contrat expire en juin 2022. Aujourd’hui, le club de la Capitale serait le principal concurrent de Manchester United sur le dossier de l’ancien joueur de Manchester City, auteur de trois buts cette saison en Bundesliga (+ 6 passes décisives). En effet, le numéro 7 ferait office de priorité pour l’après Neymar. Alors que le natif de Londres serait estimé autour de 140 M€, on pourrait donc assister à un duel entre Parisiens et Mancuniens, même si d’autres formations européennes seraient aussi susceptibles de s’inviter au bal des prétendants dans les prochains mois (Liverpool ? Real Madrid ? Juventus Turin ?).

Un intérêt parisien pour Lallana ?

Par ailleurs, l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi pourrait également être intéressé par un autre protégé de Gareth Southgate chez les Three Lions : Adam Lallana (31 ans). A en croire le Sunday Mirror, le milieu de terrain offensif de Liverpool aurait été ciblé pour renforcer le secteur offensif du PSG., l’ex-sociétaire de Southampton pourrait compenser le départ d’Edison Cavani au LA Galaxy, Mauro Icardi et Kylian Mbappé se disputant alors probablement la place d’attaquant axial. Cette information peut sembler surprenante, mais il vaut mieux éviter d’avoir des certitudes sur le marché des transferts. A l’époque, peu de personnes croyaient à une véritable arrivée d’Eric Maxim Choupo-Moting, non ? Affaire à suivre...