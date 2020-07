Le projet fou de Leeds : réunir Cavani ET Ibrahimovic !

Les amoureux de Leeds United font de doux rêves depuis la semaine dernière et l'officialisation de la remontée du club en Premier League. L'équipe de Marcelo Bielsa suscitera la curiosité à coup sûr, c'est une certitude, notamment pour le jeu spectaculaire qu'elle pratique. Mais les fans de Leeds ne sont peut-être pas au bout de leurs surprises.

Du fantasme à la réalité

Il suffit de fermer les yeux et d'imaginer la scène pour mesurer l'audace du projet : les deux meilleurs buteurs de l'histoire du PSG, Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic, réunis sous le maillot de ce club historique, et dirigés par l'ancien guide de l'OM, Marcelo Bielsa. Fantasme ou réalité ? Le Daily Mail indique ce mercredi que la direction de Leeds songe vraiment à faire venir les deux goleadors - respectivement 33 ans et 38 ans. Réputés pour ne pas être les meilleurs amis du monde, l'Uruguayen et le Suédois présenteront l'avantage d'être libres et donc gratuits sur le marché. Affaire(s) à suivre...