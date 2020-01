Le président de l’Atlético Madrid confirme la piste Edinson Cavani (PSG)

Il n’y avait plus de secret pour personne, mais depuis quelques jours, les choses sont exprimées en public. Après Leonardo, qui a évoqué l’intérêt de l’Atlético Madrid pour Edinson Cavani, après les parents du buteur parisien, qui ont taclé le PSG concernant la gestion du cas de leur fils, c’est le président des Colchoneros lui-même qui a répondu à quelques questions sur ce feuilleton. Présent à Leon, où son club disputera jeudi soir un 16eme de finale de Coupe du Roi, Enrique Cerezo n’a pas cherché à nier quand il a été alpagué par quelques journalistes : « J’aime voir les grands joueurs à l'Atlético et Cavani en est un », a-t-il expliqué. En se montrant moins bavard sur l’avancée des négociations : « Je ne sais pas, j'imagine qu'ils continuent à négocier et qu'on ne saura rien avant le dernier jour ». Ce n’est effectivement pas à exclure…