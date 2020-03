Le président de Dortmund met les barbelés pour Jadon Sancho

Hans Joachim Watzke, le président du Borussia Dortmund, a évoqué le futur de Jadon Sancho. Courtisé par plusieurs grands clubs, l'ancien joueur de Manchester City continue d'attiser les convoitises. Mais Watzke ne le voit pas bouger : "Je pense qu'il a le sentiment que le club a un bel avenir. Je ne pense pas qu'il veuille partir", a confié le cacique du BvB au micro de BBC Sport. "Nous avons une relation très confidentielle avec ses agents. Nous allons en discuter.", a ajouté le dirigeant, qui estime que Dortmund n'est pas obligé de vendre, étant dans une situation économique stable.

"Sancho ? Nous avons l'argent pour le garder"

"Nous avons assez d'argent. Nous voulons avoir des titres. Je pense que cette équipe a beaucoup plus de potentiel avec Jadon que sans Jadon.", a tonné le boss du BvB. Des propos dénués d'équivoque et qui sont destinés aux grandes écuries continentales. On pense notamment à Manchester United...