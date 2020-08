Le possible départ de Messi horrifie le candidat à la présidence du Barça

Lionel Messi risque de quitter le FC Barcelone. Il l’aurait confié à ses proches, aux dirigeants blaugrana et aussi à Ronald Koeman lors d’un entretien informel entre les deux hommes. La possibilité d’un divorce inquiète beaucoup les fans de l’équipe, mais aussi ceux qui sont appelés à régner sur le club dans le futur. Victor Font, l’homme qui est désigné comme le favori pour la succession de Josep Maria Bartomeu comme président blaugrana, a indiqué que l’hypothèse d’un départ de la Pulga lui procurait même des « cauchemars ».

« Messi est vital pour le Barça »

Interrogé par le quotidien Sport, Font a reconnu qu’il redoute l’idée de prendre les commandes du prestigieux club catalan sans celui qui est considéré comme son icône et principal fer de lance. « Je pense qu'il y a un risque et cela me donne des cauchemars, a-t-il clamé. Messi est vital pour ce club, le joueur le plus important de toute son histoire et ça ne fera que s’accroitre après sa retraite. La relation entre Messi et Barça doit se poursuivre après qu’il ait raccroché les crampons. Il devrait être l'image de ce club et de sa croissance dans le monde. »

Pour rester optimiste, le probable futur patron barcelonais peut prendre au mot Bartomeu, qui assurait il y a quelques jours que le sextuple Ballon d’Or sera toujours au Camp Nou la saison prochaine. Mais, il n’est pas sûr que la parole de l’actuel président du Barça ait toujours beaucoup de poids.