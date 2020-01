Le père d'Edinson Cavani met la pression sur le PSG : "Mon fils veut partir pour jouer"

"CAVANI quiere IRSE y está CONTENTO con el INTERÉS del ATLETI".@Fermincanas PRESENTA la PORTADA con nuestra ENTREVISTA EXCLUSIVA a Luis, padre del uruguayo. pic.twitter.com/treypK4iZa

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 22, 2020

Retenu par le PSG après une offre de l'Atlético Madrid et en manque de temps de jeu au sein du club de la Capitale depuis le début de la saison, le 'Matador' voudrait bien partir cet hiver comme l'a confirmé son papa, alors que l'Atlético Madrid aurait émis une offre de dix millions d'euros pour s'offrir ses services :a tonné le père d'Edinson Cavani au micro de l'émission, dans des propos dénués d'équivoque. La mère du joueur révèle de son côté pas moins de trois offres de la part des Colchoneros : « Eh bien, vous savez qu’il y a une négociation ouverte. Le Paris Saint-Germain a rejeté trois propositions de l’Atlético de Madrid, mais mon fils a demandé à partir et nous attendons qu’un accord soit trouvé par les deux clubs », dévoile ainsi la mère du joueur dans AS, avant de tacler l'attitude des dirigeants parisiens :« Nous comprenons le PSG. Mais ce que je ne comprends pas, c’est qu’ils veulent qu’il reste et ensuite ils le font jouer 6 minutes.car ils ne se comportent pas bien. Si vous ne l’utilisez pas, laissez-le aller dans un club qui a besoin de buts comme l’Atlético de Madrid », a-t-elle fulminé. Le PSG s'intéressait à Kevin Gameiro en cas de départ de Cavani dans les prochains jours.