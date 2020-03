Révélation de cette saison en Europe, Erling Haaland impressionne depuis qu'il a rejoint le Borussia Dortmund durant le dernier mercato hivernal. Puissant, rapide, combatif, adroit et ultra-réaliste, le nouvel artilleur du club de la Ruhr a signé 12 buts en 9 matches avec le BvB, toutes compétitions confondues. De quoi susciter forcément les convoitises. En Espagne, le nom de Haaland revient de plus en plus fréquemment dans la presse en vue du prochain mercato pour les deux grosses écuries de Liga, le Real Madrid et le FC Barcelone. L'international norvégien peut-il faire le grand saut dès l'été prochain ? Son père a répondu à la question.

Alf-Inge Haaland : "La Liga est un très bon championnat pour mon fils"

« Nous étions liés à plus de 100 équipes, mais il est vrai que la Liga est un très bon championnat pour mon fils, avec de grandes équipes. On ne sait jamais s’il jouera en Espagne. Ce qui doit arriver arrivera », a expliqué Alf-Inge Haaland dans des propos accordés au quotidien AS. Un petit appel du pied qui ne devrait pas passer inaperçu de l'autre côté des Pyrénées...