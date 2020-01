Le message fort de Neymar (PSG) aux supporters : "L'affection est immense"

Le grand Neymar est de retour. Depuis deux mois, la superstar brésilienne enchaîne les copies convaincantes grâce à un physique retrouvé. Dimanche soir, le numéro 10 s'est presque occupé de tout lors du spectaculaire choc contre l'AS Monaco (3-3). Dépositaire du jeu parisien, véritable aimant à ballon, Neymar est aussi impliqué sur les trois buts parisiens et est à créditer d'un investissement notable sur le plan défensif. Bref, une copie pleine pour l'ancien Barcelonais, qui montre son meilleur visage. Fait assez rare : l'intéressé était d'humeur à parler après le match. Il a été question du match, de ses compères d'attaque, mais aussi de sa relation avec les supporters.

"L'histoire de cet été, c'est du passé"

"Pour moi, c’est la même chose depuis la première fois que je suis arrivé ici, a-t-il expliqué dans des propos relayés par Le Parisien. L’accueil que j’ai reçu est une des émotions les plus fortes que j’ai connues. Ce qui s’est passé en été, tout le monde le sait. C’est une histoire du passé. Aujourd’hui, je suis un joueur parisien, je travaille dur pour que Paris puisse faire une belle saison, que nous puissions gagner. Je n’ai rien contre les supporters. L’affection est immense, le respect est très grand, non seulement avec eux, mais aussi avec le PSG". Une sortie qui ne devrait pas passer inaperçue, d'autant que la star a été célébrée par le CUP après son penalty.