Le mercato français ouvrira ses portes le 8 juin

Les clubs français sont fixés quant à la date du mercato estival. À partir de lundi prochain, ils seront autorisés à opérer des mouvements entre eux. La LFP vient de leur donner le feu vert pour vendre et acheter en vue du prochain exercice. La France se lance donc avant tous ses voisins et ce n’est pas une surprise vu que les autres championnats majeurs en Europe sont toujours en cours, tandis que la Ligue 1 a été interrompue il y a plus d’un mois.

Réuni ce 5 juin, le Conseil d’Administration de la @LFPfr a décidé d’ouvrir dès le lundi 8 juin 2020 la période des transferts entre clubs français. Communiqué 📝➡️ https://t.co/zn6Mj7Eifw pic.twitter.com/MOi7cRx82T — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 5, 2020

« Réuni ce 5 juin, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé d’ouvrir dès le lundi 8 juin 2020 la période des transferts entre clubs français. Un prochain Conseil d’Administration fixera l’ouverture de la période internationale et la clôture définitive du marché au regard des décisions de la FIFA et des discussions en cours avec les autres ligues européennes », révélait le communiqué de la Ligue. Pour rappel, le coup d’envoi de la campagne 2020/2021 de Ligue 1 est espéré pour le 22 aout prochain.