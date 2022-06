🔴 Joseph Apam est convoqué par Rigobert Song pour allez affronter le Burundi jeudi.

L’attaquant des APEJES de Mfou est le meilleur buteur du championnat avec 12 buts et a aussi fait parler de lui lors du match face aux lions A samedi dernier en marquant un but. 🆕👏🏾 pic.twitter.com/5CmYrD9YPj



— Joueurs Camerounais 🇨🇲🦁 (@JoueursCMR) June 6, 2022

Meilleur buteur de l'élite camerounaise cette saison avec 12 réalisations,commence à susciter les convoitises bien au-delà des frontières de son pays natal. Seul représentant du championnat local appelé en équipe nationale A ce mois-ci, le joueur de 21 ans a, selon les informations recueillies par Football365 Afrique, été, qui étudieraient son profil.Vif et doté d'un excellent sens du but, Joseph Apam ne cache pas sa. « Mon ambition, comme tout jeune footballeur, c’est de gravir des échelons au fur et à mesure, déclarait-il à Radio Balafon au moment de sa convocation chez les Lions Indomptables par Rigobert Song. Nous savons qu’il faut travailler dur, se fixer des objectifs de plus en plus élevés chaque jour. » Le moment est peut-être venu.