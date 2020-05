Grenoble recrute en National. Après avoir recruté l'ailier sénégalais Mamadou Diallo (Créteil), le GF 38 annonce dimanche la signature de l'attaquant ivoirien de Bourg-en-Bresse Achille Anani, meilleur buteur de la saison de National avant l'interruption. Auteur de 15 buts en 25 matchs, le joueur formé à l'OM s’est engagé trois saisons avec le club isérois, alors que Chambly et Le Havre s'intéressaient aussi à lui.

Le meilleur buteur du National, Achile Anani, a choisi le GF38 ! Malgré de nombreuses sollicitations, l'ancien attaquant du FBBP 01 portera le maillot grenoblois la saison prochaine ! https://t.co/342GnjPIrB pic.twitter.com/JGunxmeLKr — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) May 16, 2020

"J’avais plusieurs options mais le choix sportif de Grenoble a été le plus intéressant pour moi, notamment après des échanges avec l’entraîneur (Philippe Hinschberger). Mon travail, ma famille et ma foi m’aident au quotidien à atteindre mes objectifs. Désormais, je suis à Grenoble pour progresser et aider le GF38", a déclaré la recrue, qui avait déjà terminé deuxième meilleur buteur de National 2 toutes poules confondues (16 buts avec Marseille-Endoume) en 2018-2019.