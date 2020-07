Le LOSC obligé de vendre pour 150M€ cet été !

En dépit de deux belles saisons sur le plan sportif et aussi de nombreuses plus-values enregistrées sur le marché des transferts, le LOSC ne serait pas au mieux sur le plan économique. Le club nordiste serait même dans le rouge, si l’on en croit le communiqué publié par la LFP et qui révèle le dernier rapport de la DNGC. Il est stipulé que Lille a bénéficié d’un « sursis » et que l’on statuera sur son cas une fois que la commission de contrôle aura obtenu des « éléments complémentaires » sur la situation budgétaire.

Les départs d’Osimhen et de Gabriel sont quasi bouclés

Il n’y a pas eu de précision donnée sur la nature des éléments attendus, mais RMC Sport croit savoir ce qui a été demandé concrètement aux responsables lillois. Ces derniers seraient tenus de réaliser de grosses entrées d’argent lors du mercato en cours. Ils doivent vendre pour 150M€, sous peine de subir de sévères sanctions de la part du gendarme financier du football français. Un sacré défi pour Gérard Lopez et ses disciples. Ces derniers n’ont d’autres choix que de s’exécuter et ils tableraient déjà sur les cessions conjuguées de Victor Osimhen et de Gabriel au club italien de Naples et qui devraient leur rapporter 105M€. Christophe Galtier, le responsable du secteur sportif, ne devrait pas être très content de cette situation.