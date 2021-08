Le joli message de Verratti à Mbappé

Kylian Mbappé vit peut-être ses derniers jours à Paris. L’attaquant français est susceptible de quitter la formation francilienne pour rejoindre le Real Madrid. Une hypothèse que ses coéquipiers au club n’ignorent pas. S’ils respectent son choix, ils font cependant tout pour le convaincre de rester. C’est le cas entre autres de Marco Verratti.

Le milieu de terrain italien a avoué déjà parlé à son coéquipier. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, il lui a renouvelé son espoir de le voir continuer du côté du Parc. « Nous sommes très amis en dehors du terrain. Je lui ai parlé, mais c’est entre nous. J’espère que Mbappé va rester, je veux jouer avec les meilleurs », a déclaré le champion d’Europe.

« Pour moi, c’était différent »

Si Mbappé envisage un départ c’est parce qu’il veut explorer de nouveaux horizons. Un souhait que Verratti devrait pouvoir comprendre, vu que lui-même était tenté par un séjour en Liga en 2017 suite à l’approche du Barça. Sa réponse à ce sujet : « C’était différent. Je voulais changer car je ne comprenais pas certaines choses. J’ai alors parlé au club. Et j’ai décidé de rester. Personne ne m’a forcé à rester comme j’entends parfois. »

Dans le cas où Mbappé venait à rester, il va pouvoir composer un trio magique avec Neymar et Lionel Messi. Verratti sera un privilégié en évoluant derrière toutes ces stars et il a hâte de connaitre cette expérience. « C’est incroyable d’avoir Messi ici. Je ne voulais pas y croire tant que je ne l’avais pas vu. On se connaissait déjà. Il ne parle peut-être pas beaucoup, mais il a une grande personnalité et tu le sens sur le terrain (…) C’est le meilleur joueur de l’histoire », a confié le Petit Hibou.