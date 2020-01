Le Hertha Berlin ne lâche pas l’affaire pour Lucas Tousart (Lyon)

« Que ce soit du côté de Lucas (Tousart) ou Moussa (Dembélé)... je vous ai dit qu'ils ne partiraient pas, ils ne partiront pas. Ce ne serait pas opportun alors qu'on cherche un certain nombre de joueurs de se départir des meilleurs joueurs ». Voilà comment Jean-Michel Aulas évoquait, entre autres, le dossier Lucas Tousart samedi, après la victoire lyonnaise à Bordeaux (1-2). Mais dans les faits, la direction lyonnaise est visiblement un peu moins ferme. Car selon RMC Sport, les discussions se poursuivent avec le Hertha Berlin, qui fait le forcing pour recruter le milieu de terrain français.

Une offre de 23 millions hors bonus pour Tousart ?

Ainsi, des représentants allemands et leurs homologues rhodaniens ont eu rendez-vous en ce début de semaine. Après le refus, par l’OL, d’une première offre écrite de 18 millions d’euros (+4 de bonus), le 12eme de Bundesliga est revenu à la charge. Lyon réclamerait ainsi toujours le même montant, tournant autour de 30 millions d’euros. Et voudrait du temps pour trouver un éventuel remplaçant à l’international Espoirs. Le Hertha Berlin a de son côté assuré, durant cette discussion, être prêt à grimper autour des 23 millions d’euros, hors bonus. Et serait prêt à revenir à la charge l’été prochain en cas d’échec cet hiver…