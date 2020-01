Le Havre veut bien plus de 14 millions d’euros pour Tino Kadewere, courtisé par Lyon

L’Olympique Lyonnais a bouclé lundi l’arrivée de Karl Toko Ekambi pour renforcer un secteur offensif privé de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde jusqu’à la fin de la saison. Un renfort bouclé juste après l’éclosion de Rayan Cherki : le mercato rhodanien est-il bouclé dans le sens des arrivées ? Rien n’est moins sûr. L’Equipe explique que Rudi Garcia verrait d’un bon œil l’arrivée d’un second renfort, alors que d’autres décideurs préféreraient permettre à leur jeune pépite de progresser. Mais pour le quotidien, les Gones vont « continuer de creuser dans les prochains jours » le dossier Tino Kadewere. Une offre de 14 millions d’euros était évoquée ces derniers jours. Mais au micro de France Bleu Normandie, le directeur général du Havre a mis les choses au clair. Wantiez : « Si l’OL nous prête Kadewere jusqu’à la fin de la saison… »

« 14 millions d’euros ? C’est une rumeur, a assuré Pierre Wantiez. On a fait une proposition à l'OL ce lundi qui est la proposition ferme du HAC. On veut plus que 14 millions d'euros, nettement ». En plus de tomber d’accord sur un montant visiblement élevé, les deux clubs devront aussi régler la question de la fin de saison de l’homme aux 18 buts en Ligue 2 cette saison. « Pour l'instant, il n'y a pas d'accord financier avec l'Olympique Lyonnais, mais il ne pourra y en avoir que quand la question d'un éventuel prêt de Tino sera réglée et éventuellement intégrée à l'opération. Il est évident que si l'Olympique Lyonnais nous prête Tino jusqu'à la fin de la saison, les conditions économiques ne seront pas les mêmes ». De quoi mettre un petit coup de pression à la direction rhodanienne.