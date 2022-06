Le Havre : Elsner, Bodmer, Roussier... La révolution commence

L'absence d'un système de gestion "fiable et cohérent" pointé du doigt

Le Havre change tout. Ce lundi, le président actionnaire, Vincent La Volpe, a communiqué l'ample renouvellement de l’équipe dirigeante.. Jean Michel Roussier, ancien président de l'Olympique de Marseille (1995-1999) ou encore de Nancy (2018-2020) va désormais officier en tant que président. Formé à Caen en tant que joueur, Mathieu Bodmer occupera le poste de directeur des opérations sportives. L'actuel consultant auprès de nombreux médias sera accompagné par Mohamed El Kharraze, qui sera chargé du recrutement sous la direction de Bodmer. Enfin, Julien Momont sera analyste du jeu.Dans un communiqué officiel, La Volpe a critiqué de façon virulente les résultats sportifs "insuffisants" des 7 dernières années qui ont été le. L'actionnaire a assumé sa responsabilité propre dans cet échec."Les responsabilités sont évidemment partagées à tous les échelons du club. Et j’en prends ma part. Bien sûr la pandémie que nous avons vécu ces dernières années et les incertitudes, notamment économiques, qu’elle a fait peser sur l’ensemble des clubs professionnels a largement pesé dans ce constat d’échec., a-t-il noté.. L'exercice 2022-2023 débutera lors du week-end des 30 et 31 juillet 2022, avec la réception de Grenoble pour la nouvelle équipe de Luka Elsner.