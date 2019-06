Le grand ménage en prévision au Barça ?

A priori, plus aucune question ne se pose en Catalogne concernant Ernesto Valverde. C'est toujours bon à prendre à l'échelle du FC Barcelone, qui ne semble donc pas parti pour avoir à trouver un nouveau coach, ce qui apparaît comme un avantage important, surtout lorsqu'une large revue d'effectif prend forme. Après le fiasco subi contre Liverpool en Ligue des champions, puis la défaite surprise en finale de la Coupe du Roi au profit du FC Valence, les conséquences seront visibles dans les semaines à venir, rapporte Marca ce lundi. C'est donc un tout nouveau visage que devrait présenter le FC Barcelone à l'aube de l'exercice 2019-2020.

Car les grandes manœuvres auraient commencé en coulisse, avec dans un premier temps le désir à peine voilé de pousser plusieurs joueurs vers la sortie. Pour certain, un départ est inéluctable, et c'est notamment le cas de Thomas Vermaelen, qui arrive en fin de contrat au 30 juin. Le polyvalent défenseur ne laissera pas un grand souvenir du côté du Barça, qu'il avait rejoint en provenance d'Arsenal à l'été 2014, et pour lequel il aura finalement très peu joué, la faute notamment à des pépins physiques en cascade. Jeison Murillo et Kevin-Prince Boateng, tous deux prêtés et qui n'ont rien apporté, vont être respectivement renvoyés à Valence et Sassuolo. Vient ensuite la catégorie des joueurs qui veulent partir, et dont le club veut également se débarrasser. Malcom, Jasper Cillessen et Rafinha ne seront pas des obstacles à la stratégie de ventes des Blaugranas, même si l'ancien Bordelais sera sans doute le fruit de longues négociations, avec un prix d'achat de 41 M€ à compenser au mieux.

Jean-Clair Todibo devrait lui être prêté, et représente donc un dossier avec facile à gérer pour la direction. D'autres, plus épineux, nécessiteront plus d'attention. Ivan Rakitic souhaite par exemple rester, mais le Barça s'offrirait bien une rentrée d'argent sur le dos de l'international croate. Un constat qui vaut également pour le défenseur portugais Nelson Semedo, et pour le Français Samuel Umtiti. Ces trois joueurs pourraient rapporter gros et venir garnir un peu les finances catalanes, mais encore faut-il les convaincre de plier bagage. Un dernier joueur devrait être poussé vers la sortie, cette fois dans le secteur offensif, à choisir entre Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé. Les champions d'Espagne devraient être attentifs à toutes les offres attractives pour le Brésilien comme pour le Tricolore, et l'un deux devrait être invité à se trouver une nouvelle terre d'accueil.

Le onze des joueurs du Barça sur le départ: Cillessen - Semedo, Todibo, Murillo, Umtiti, Vermaelen - Rafinha, Boateng, Rakitic - Coutinho (ou Dembélé), Malcom.

