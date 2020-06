Ancien gardien de but du FC Metz, Anthony Mfa Mezui a trouvé un nouveau club non loin de la Lorraine, sous les couleurs du FC Rodange 91. Le club de première division luxembourgeoise a annoncé cette semaine la signature pour une saison de l'international gabonais, qui évoluait cette saison à l’US Sarre-Union, en National 3.

« C’est un nouveau challenge qui se présente à moi. A un niveau supérieur, comparativement à la saison dernière. Aujourd'hui, c’est avec plaisir que je retrouve la compétition chaque week-end. Cela me permettra d'être compétitif, dans la perspective des rencontres qualificatives de la CAN et du Mondial », a confié au quotidien gabonais L'Union le portier de 29 ans, rappelé en équipe nationale à l'automne dernier après une éclipse de plus de deux ans. Mfa Mezui avait alors disputé l'intégralité des rencontres face au Maroc (2-3) en amical, puis à la RD Congo et à l'Angola (0-0 et 2-1), en éliminatoires de la CAN 2021).