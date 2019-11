Le FC Nantes sur Kévin Gameiro (FC Valence) ?

Gameiro ne voudrait pas quitter l’Espagne

Et si le FC Nantes réalisait le gros coup du Mercato hivernal en France ? Il est évidemment beaucoup trop tôt pour le dire. Mais visiblement, les Canaris en ont envie. Déjà entrée en négociations avec Hatem Ben Arfa il y a quelques semaines, la direction nantaise - et plus précisément son président Waldemar Kita -selon L’Equipe. La 16eme attaque de Ligue 1 souhaite trouver un attaquant complémentaire à Kalifa Coulibaly et Kita veut « dégager une enveloppe pour ce poste », explique le quotidien. Ainsi, Majeed Waris (FC Porto) est toujours envisagé après son passage convaincant la saison dernière, mais le patron du FCN aurait lui-même parlé à son staff de Gameiro.Un attaquant que Christian Gourcuff a connu à Lorient et qui, du haut de ses 32 ans, est estimé à environ 9M€. L’ancien joueur du PSG ou encore de l’Atlético Madrid a été gêné par des pépins physiques depuis le début de saison mais a eu le temps de cumuler deux buts et deux passes décisives en 13 matchs. Son club est dans le ventre mou du classement en Liga mais encore en course pour une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce qui rend évidemment ce dossier très complexe à boucler, qui plus est en cours de saison.En ce qui concerne les autres secteurs, des renforts sont attendus en défense, où Fabio est absent pour une longue durée tandis que les solutions ne sont pas nombreuses en charnière. Au milieu, également, où le départ de Valentin Rongier n'a pas été compensé. Il y a du boulot.