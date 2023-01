Le FC Nantes cible Delort et Mollet pour se renforcer cet hiver

Pour l'instant assez discret lors de ce mercato hivernal, le FC Nantes s'apprête à frapper non pas un, mais deux gros coups. En effet, 14èmes au classement, les Canaris sont loin d'être maintenus et Antoine Kombouaré espère bien renforcer son effectif dans les jours à venir afin de mettre toutes les chances de son côté pour continuer en Ligue 1 la saison prochaine. A en croire les informations de Ouest-France, les Canaris cibleraient deux tauliers de Ligue 1.

Delort et Mollet dans le viseur

Avec seulement 18 buts inscrits en Ligue 1 cette saison, le FC Nantes cherche des alternatives offensives. Et dans ce contexte, Kombouaré souhaiterait faire venir Andy Delort et Florent Mollet. Le premier cité se rapproche d'heure en heure des bords de la Loire, lui qui manque de temps de jeu du côté de l'OGC Nice depuis le début de saison. Dans le même temps, l'arrivée de Florent Mollet serait quasiment bouclée. Aujourd'hui à Schalke 04, le milieu de terrain a connu la Ligue 1 sous les couleurs montpelliéraines, et devrait s'engager pour deux ans et demi à Nantes. Des renforts très attendus pour la seconde partie de saison.