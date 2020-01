Le FC Barcelone envoie un message fort à Lionel Messi pour l'avenir

Lionel Messi a souvent répété tout au long de sa carrière qu'il ne quitterait pas le FC Barcelone. Et la réciproque est évidemment vraie. Le président du club catalan Josep Maria Bartomeu était présent au gala de Mundo Deportivo pour évoquer l'avenir du natif de Rosario. Et la position du dirigeant est claire : il est totalement exclu d'imaginer Messi quitter le Barça avant la fin de sa carrière. Ce qui revient donc à dire que le numéro 10 continuera à prolonger son contrat, en temps voulu.

Bartomeu rassurant sur l'avenir de Lionel Messi au FC Barcelone

Bartomeu va même plus loin en indiquant que c'est Messi, et personne d'autre, qui choisira le moment de la fin. «», a-t-il lâché. Cette sortie confirmerait donc que les dernières désillusions du club (2 remontadas face à la Roma et Liverpool en Ligue des champions, une saison 2019-20 délicate) n'ont pas altéré l'attachement de Lionel Messi à son club de toujours. Et par les temps qui courent, ce constat est certainement ce qu'il y a de plus rassurant pour les socios du Barça...