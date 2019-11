Le dossier Neymar (PSG) relancé par Eric Abidal (FC Barcelone)

A l’occasion d’un entretien accordé à Sport, Eric Abidal, le directeur technique du FC Barcelone, n’a pas fermé la porte à un éventuel retour de Neymar (27 ans). Après l’échec des négociations lors du dernier Mercato d’été, il n’est pas question de fermer la porte à l’attaquant international brésilien. « Au niveau sportif, il n’y a aucun doute que c’est un joueur à recruter, a indiqué le dirigeant catalan au sujet du natif de Mogi das Cruzes. Sur le marché, il n’y en a pas deux comme lui. Le souhait du joueur était de revenir au Barça, mais il faut aussi regarder le côté financier et jusqu’où peut aller le club. On a commencé à négocier et on a vu dès le début que le prix fixé n’était pas celui que valait le joueur. On ne pouvait pas payer n’importe quelle quantité. »

Abidal : « Neymar ? Nous n’écartons jamais son transfert »

Selon Eric Abidal, Neymar a bel et bien émis le souhait de faire son come-back en Catalogne. « Il y a une réelle possibilité de le recruter, poursuit l'ancien défenseur de l'équipe de France. J’ai parlé avec son père, qui est son agent. Il m’a dit qu’il voulait venir et que l’on essaye de faire ce qui était possible. Au niveau sportif, je lui ai dit que l’on validait à 200%, mais le côté financier m’échappait. On suit toujours les top joueurs. On surveille sa forme et comment se déroule sa saison. Chaque Mercato est différent, mais nous n’écartons jamais son transfert. » Alors que Neymar se prépare à faire son retour de blessure, la formation entraînée par Ernesto Valverde semble effectivement partie pour effectuer une nouvelle tentative dans les prochains mois, même si d’autres noms sont aussi évoqués (Aubameyang ? Martinez ?).