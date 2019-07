Le dossier Griezmann en passe d'être réglé ?

Antoine Griezmann est désormais un joueur du FC Barcelone, et ça ne changera pas. Même si le départ de l'attaquant international français ne s'est pas déroulé dans les meilleures conditions, avec notamment la reprise de l'entraînement de l'Atlético de Madrid séchée, et des mots durs du président Enrique Cerezo à l'encontre du champion du monde, le temps fera sans doute son oeuvre et les Colchoneros sauront se rappeler de ce qu'a pu leur apporter le numéro 7. Diego Simeone a lui d'ores et déjà tiré un trait, bien conscient des lois qui régissent la carrière d'un joueur. "J'apprécie ce que Griezmann a fait au cours de ses cinq saisons avec nous, explique ainsi le coach madrilène dans TyC Sports. C'est un moment important de sa carrière. Il se rend dans une équipe extraordinaire comme Barcelone".

Les deux hommes s'apprécient mutuellement, et ce n'est pas un simple transfert qui changera la donne. Mais qu'importe l'histoire commune que partageront toujours "Grizi" et l'Atlético, le club vendeur entend bien faire respecter ses intérêts. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Matelassiers n'ont pas du tout apprécié que le départ de l'ancien joueur de la Real Sociedad se noue dans leur dos dès le mois de mars dernier. Le champion du monde et les Blaugranas auraient tout manigancé en amont, s'entendant même en termes contractuels, pour que le transfert se concrétise une fois la date du 1er juillet arrivée, permettant ainsi de réduire sa clause libératoire de 200 à 120 M€. C'est en tout cas la théorie défendue par les Madrilènes.

Et la mutation d'Antoine Griezmann était à peine actée, impossible à refuser puisque la clause libératoire était payée, que les pensionnaires du Wanda Metropolitano activaient tous les leviers possibles pour obtenir, à terme, les 80 M€ supplémentaires de la part des Barcelonais. Une plainte a été déposée auprès de la Ligue, et jeudi, à l'occasion de la Commission des délégués, le sujet a été abordé et sur lequel il faudra statuer rapidement, rapporte sport.es. Par ailleurs, Marca avance que la Fédération (RFEF) a également été saisie par l'Atlético, sans qu'elle se soit encore prononcée. Celle-ci devrait chercher à nommer un conciliateur pour tenter de résoudre le problème à l'amiable.