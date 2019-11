Le directeur sportif de Parme revient sur l'arrivée de Gervinho, « une histoire incroyable »

Ce fut l'un des transferts les plus surprenants de l'été 2018. Gervinho quittait son exil doré en Chine, commencé dix-huit mois plus tôt, pour rejoindre Parme, de retour en Serie A après avoir frôlé la disparition totale. Dans un entretien accordé à la BBC, le directeur sportif du club de Serie A, Daniele Faggiano revient sur cet épisode pas comme les autres de l'histoire de l'élite italienne. « C'est une histoire incroyable, explique le dirigeant à propos de ce transfert. Un jour, son conseiller s'est présenté à nous et nous a offert les services du joueur. Nous nous sommes demandés : "Gervinho, vraiment ?" Bien sûr, il y avait du scepticisme parce qu'il n'avait plus évolué en Europe depuis un certain temps, mais nous avons pensé que nous pouvions prendre le risque. Quelqu'un, qui n'est plus au club aujourd'hui, voulait alors empêcher la vente, mais j'avais déjà pris la décision de le faire signer. »

Toujours pas rappelé en équipe nationale

Depuis lors, Gervinho fait partie des joueurs les plus efficaces et influents de Parme. Avec 10 buts et 3 passes décisives lors de sa première saison, et déjà 3 buts et 3 passes décisives depuis le début de l'exercice en cours, l'ancien Lillois, âgé aujourd'hui de 32 ans, maintient une cadence élevée. Pas suffisant néanmoins pour lui valoir un retour en équipe nationale ivoirienne, le sélectionneur Ibrahim Kamara ayant décidé de continuer à se passer des services de celui qui compte 84 sélections (pour 22 buts) mais n'a plus porté le maillot des Eléphants depuis le 11 novembre 2017, et une défaite à Abidjan face au Maroc (0-2) lors d'un match décisif pour la qualification à la Coupe du Monde 2018.