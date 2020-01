Le dernier jour du Mercato en direct !

11h47 : La Lazio ne lâche pas Olivier Giroud. Selon plusieurs médias italiens, le direction sportif du club romain est à Londres pour tenter de finaliser l'opération. Les Biancocelesti seraient déjà tombés d'accord avec l'international français. Reste à s'accorder avec Chelsea.

11h39 : Pour Zidane, Gareth Bale ne partira pas. Annoncé ces dernières heures du côté de Tottenham, le Gallois quittera-t-il le Real Madrid d'ici ce soir ? Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur madrilène a déclaré : "Il est avec nous, je compte sur lui. Je n'envisage pas un départ"

11h35 : Cedric Soares débarque à Arsenal. Le défenseur portugais est prêté par Southampton jusqu'à la fin de la saison. He’s our Cedric! ✅



Welcome to London. Welcome to Arsenal.



👋 @OficialCedric pic.twitter.com/U6SSYKDSJU — Arsenal (@Arsenal) January 31, 2020

11h28 : La Fiorentina a annoncé la signature de Duncan. Le milieu de terrain ghanéen débarque de Sassuolo sous forme de prêt. Son option d'achat aurait été fixée à 16 millions d'euros d'après les médias italiens. | ✍️ | UFFICIALE: Alfred Duncan è un giocatore della Fiorentina!



➡️ https://t.co/YVO5ha03se#ForzaViola 💜 #Fiorentina#WelcomeDuncan pic.twitter.com/exP7jOaAGQ — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 31, 2020

11h07 : L'Atalanta a officialisé l'arrivée d'Adrien Tameze sous forme de prêt. Le milieu de terrain, en froid avec Patrick Vieira, ne jouait plus ces dernières semaines avec l'OGC Nice. Selon Nice-Matin, le prêt serait assorti d'une option d'achat de 6 millions d'euros. Lire la suite Adrien #Tameze è un giocatore dell’Atalanta! ⚫️🔵 Bienvenue Adrien! 💪🏾@AdrienTameze is an #Atalanta player! 🙌🏾 #WelcomeAdrien! 🖤💙#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/hu7Eev1FDe — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 31, 2020

Mercato Express Giroud toujours dans l'attente, Slimani veut partir, Carrasco de retour à l'Atletico, Nzonzi tout proche de Rennes : retour sur les dossiers chauds de ce dernier jour de mercato.

10h55 : Un champion du monde à Rennes ! Selon Ouest-France, le club breton a trouvé un accord avec l'AS Roma pour recruter Steven Nzonzi. Le milieu de terrain a vu son prêt à Galatasaray être rompu. Lire la suite.

10h41 : C'est l'une des informations de ces dernières heures du Mercato : Yannick Carrasco. Lire la suite. : C'est l'une des informations de ces dernières heures du Mercato : Edinson Cavani restera au PSG jusqu'à la fin de la saison ! L'Atlético Madrid n'a pas pu répondre aux exigences du club de la Capitale. Mais les Colchoneros devraient finalement se rabattre sur un ancien de la maison :